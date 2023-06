FETE DE LA SAINT-JEAN Contz-les-Bains, 24 juin 2023, Contz-les-Bains.

Contz-les-Bains,Moselle

Venez assister au traditionnel Feu de la St-Jean !

Tout en haut du Stromberg, vous pourrez profiter d’un espace de restauration et de musique tout en admirant le bûcher et l’exceptionnelle descente de la roue enflammée.

Vous aurez également une magnifique vue pour le feu d’artifice tiré de Sierck-les-Bains.. Tout public

Samedi 2023-06-24 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-24 . 0 EUR.

Contz-les-Bains 57480 Moselle Grand Est



Come and enjoy the traditional St. John’s bonfire!

At the top of the Stromberg, you’ll be able to enjoy food and music, while admiring the bonfire and the exceptional descent of the flaming wheel.

You’ll also have a magnificent view of the fireworks from Sierck-les-Bains.

Venga a ver la tradicional hoguera de San Juan

En lo alto del Stromberg, podrá disfrutar de comida y música mientras admira la hoguera y el excepcional descenso de la rueda flamígera.

También tendrá una magnífica vista de los fuegos artificiales desde Sierck-les-Bains.

Besuchen Sie das traditionelle Johannisfeuer!

Ganz oben auf dem Stromberg gibt es Essen und Musik, während Sie den Scheiterhaufen und die außergewöhnliche Abfahrt des brennenden Rades bewundern können.

Außerdem haben Sie einen herrlichen Blick auf das Feuerwerk, das von Sierck-les-Bains aus abgefeuert wird.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT CATTENOM ET ENVIRONS