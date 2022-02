Contumace / Donna Candy / DJ Dark Ganja L’Embobineuse, 5 mars 2022, Marseille.

Contumace / Donna Candy / DJ Dark Ganja

L’Embobineuse, le samedi 5 mars à 21:00

Rencontre au sommet d’une montagne de saturation décomplexée : un sandwich de générations. _________________ CONTUMACE Projet solo d’une des guitares papier-ponce de Sister Iodine, LE groupe parisien qui croise noise et no-wave dans des performances scéniques ultrasoniques. C’est naturellement qu’il atterrit sur Tanz Procesz pour ses expérimentations soniques voire bruitistes, qui se réfèrent à Monte Cazzazza, Nocturnal Emissions ou Throbbing Gristle. Notions d’espace, de temps et de structures abolis, sonorités agressives et mélodies fuyantes où l’on distingue parfois une guitare, un synthé, un couteau, un strobo… [https://tanzprocesz.bandcamp.com/album/matt](https://tanzprocesz.bandcamp.com/album/matt) _________________ DONNA CANDY 8 mois après l’exorcisme du Lâcher de Vampires au Couvent le 30 juin dernier, une cassette et une tournée dans les pattes, Donna Candy s’auto-baptise dans la crypte. Ceci dit elles hantent les lieux depuis quelques mois à la recherche de leur ultrason, une soupe caustique de batterie dégingandée, de basse saturée et de voix maltraitée par de vicieux appareillages. Un autre mélange de no-wave et de noise voire de doom musique, raccordé au collectif/label/maison d’éditions NO0S. [https://donnacandy.bandcamp.com/releases](https://donnacandy.bandcamp.com/releases) [https://youtu.be/DD6IVA3fEFI](https://youtu.be/DD6IVA3fEFI) _________________ Animation musicale pantemporelle assurée par DJ Dark Ganja. [https://soundcloud.com/…/no0s-darkganja-president](https://soundcloud.com/…/no0s-darkganja-president)… _________________ 6€ si tu peux ! +2€ adh. 2021-22 [www.lembobineuse.biz](http://www.lembobineuse.biz)

6€ + 2€ d’adhésion

♫♫♫

L'Embobineuse 11 Boulevard Bouès, 13003 Marseille



