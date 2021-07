Nantes Quai Ferdinand Favre Loire-Atlantique, Nantes Contrôle technique vélosûr, pour des vélos qui carburent- Saison déconfinées bis Quai Ferdinand Favre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

1 août 2021

Horaire : 17:00

Gratuit : oui Impromptu cycliste / tout public. L’atelier du Pignon vous invite à faire diagnostiquer votre vélo dans la bonne humeur avec Vélosûr – Avec Vélosûr, ça assure. 20 minutes de spectacle décalé du Théâtre Utile mêlant mécanique, vélo et humour. Quai Ferdinand Favre Quai Ferdinand Favre Centre-ville Nantes

