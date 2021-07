Nantes Quai Ferdinand Favre Loire-Atlantique, Nantes Contrôle technique par l’Atelier du Pignon – Saison déconfinées bis Quai Ferdinand Favre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Contrôle technique par l’Atelier du Pignon – Saison déconfinées bis Quai Ferdinand Favre, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Nantes. 2021-07-21

Horaire : 15:30 17:30

Gratuit : oui Atelier à partir de 6 ans Que votre vélo grince un peu, que vous ayez l’impression qu’il ne freine plus si bien ou simplement par acquit de conscience, c’est l’occasion de lui faire un check-up ! Vous repartez non seulement avec des conseils personnalisés mais également avec une fiche vous indiquant l’état général de votre vélo, ainsi que les éventuels problèmes à régler et/ou les pièces à changer. Selon le temps à dispositon, des micro-réglages peuvent aussi être effectués. Quai Ferdinand Favre Quai Ferdinand Favre Centre-ville Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Quai Ferdinand Favre Ville Nantes lieuville Quai Ferdinand Favre Nantes