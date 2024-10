Contrôle technique de votre vélo Loire-Atlantique





Contrôle technique de votre vélo, samedi 18 janvier 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-01-18 09:30 – 12:30

Gratuit : oui Tout public, Jeune Public – Age minimum : 11 et Age maximum : 99

Objectif vélo 2024-2025 : Et si vous passiez au vélo ?La Ville de Rezé propose de septembre à janvier 2025 différents rendez-vous autour du vélo : contrôles techniques, balades, animations…Au programme du samedi 18 janvier : contrôle technique de votre vélo au Centre musical de la BalinièreApportez votre vélo personnel pour réaliser, avec l’intervenant, un contrôle technique afin de vérifier les réglages et la conformité réglementaire des équipements : réalisation de micro-réparations.Une fiche diagnostic est fournie en fin d’intervention.Inscription sur reze.fr (rubrique Agenda) ou au 02 40 13 44 10

