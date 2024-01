Contrôle numérique, danger pour les libertés ? MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond, vendredi 8 mars 2024.

Contrôle numérique, danger pour les libertés ? Soirée débat de l’Écran Club Vendredi 8 mars, 20h15 MJC de Saint-Chamond 3€ tarif normal / 1.5€ tarif réduit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-08T20:15:00+01:00 – 2024-03-08T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-08T20:15:00+01:00 – 2024-03-08T22:30:00+01:00

Avec la participation de Denis NICOLIER , du Collectif Stop Linky 5G Loire.

La pandémie de Covid-19 a provoqué une accélération spectaculaire de l’utilisation mêmes dans les démocraties d’outils technologiques de surveillance et de traçage numérique, bracelets électroniques, vidéo-surveillance, biométrie, reconnaissance faciale en temps réel, drones, etc.

Nés de la rencontre des doctrines sécuritaires qui ont émergé partout dans le monde depuis trente ans et du développement phénoménal des capacités numériques, ces outils ne sont plus l’apanage des pays totalitaires. Nous sommes concernés !

.

En première partie, un film documentaire

MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 22 74 48 »}, {« type »: « email », « value »: « coord.culturelle@wanadoo.fr »}]

La Coordination Culturelle de Saint-Chamond