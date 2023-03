FESTIVAL DU JEU – FAUX J’TONS ET DÉS TRUQUÉS Contrisson Contrisson Catégories d’Évènement: Contrisson

Meuse

FESTIVAL DU JEU – FAUX J’TONS ET DÉS TRUQUÉS, 22 avril 2023, Contrisson Contrisson. FESTIVAL DU JEU – FAUX J’TONS ET DÉS TRUQUÉS Contrisson Meuse

2023-04-22 14:00:00 – 2023-04-22 23:59:00 Contrisson

Meuse Contrisson . Retrouvez toute l’équipe des Déglingués du Jeu lors d’un week-end pour découvrir le jeu sous toutes ses formes : plateau, carte, jeu de rôle, figurine, coopératif, géants etc… Plus de 15 éditeurs seront présents avec leurs dernières nouveautés ludiques ! Espace jeunesse, famille, initiés, animations, tombolas, tournois etc. Entrée gratuite. contact@lesdeglinguesdujeu.org +33 6 31 86 52 69 Les Deglingues du Jeu

Contrisson

dernière mise à jour : 2023-03-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Contrisson, Meuse Autres Lieu Contrisson Adresse Contrisson Meuse Ville Contrisson Contrisson Departement Meuse Tarif Lieu Ville Contrisson

Contrisson Contrisson Contrisson Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/contrisson contrisson/

FESTIVAL DU JEU – FAUX J’TONS ET DÉS TRUQUÉS 2023-04-22 was last modified: by FESTIVAL DU JEU – FAUX J’TONS ET DÉS TRUQUÉS Contrisson 22 avril 2023 Contrisson Contrisson Meuse Meuse

Contrisson Contrisson Meuse