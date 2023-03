SPECTACLE PARADES NUPTIALES EN TURAKIE Contrisson Contrisson Catégories d’Évènement: Contrisson

SPECTACLE PARADES NUPTIALES EN TURAKIE
salle des fêtes Contrisson Meuse
2023-04-14 20:30:00

Contrisson
Meuse

Meuse Contrisson . Qu’on se le dise, le Turak est de retour… Après « Incertain monsieur Tokbar » en janvier 2020, Michel Laubu et Emili Hufnagel s’associent de nouveau pour une nouvelle plongée en Turakie, ce monde étrange et inattendu qui prend forme sous nos yeux, opus après opus, année après année. Michel Laubu fait partie de ces artistes obstinés. Depuis 30 ans, rien ne peut le détourner de l’objectif initial qu’il s’est assigné, faire entendre la voix de la Turakie. Depuis tout ce temps, c’est tout un continent qui a pris forme, fait d’usages et d’habitudes toujours surpenantes et inattendues. Les spectatrices et spectateurs de l’acb ont pu déjà découvrir de nombreux épisodes. Avec ces « Parades nuptiales en Turakie », il n’était pas question de déroger à cette bonne habitude ! Informations et réservations :

COPARY : 03 29 78 75 69 et culture@copary.fr Contrisson

