Les Visites du Jeudi > Tourneboulaines Contrières Quettreville-sur-Sienne, 7 septembre 2023, Quettreville-sur-Sienne.

Quettreville-sur-Sienne,Manche

Découverte des étapes de transformation artisanal de la laine depuis le mouton. A 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h et 17h..

2023-09-07 10:00:00 fin : 2023-09-07 17:00:00. .

Contrières Tourneboulaines

Quettreville-sur-Sienne 50660 Manche Normandie



Discover the different stages in the transformation of wool from sheep to man. At 10am, 11am, 12pm, 1pm, 2pm, 3pm, 4pm and 5pm.

Descubra las diferentes etapas de la elaboración de la lana de oveja. A las 10 h, 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h y 17 h.

Entdeckung der handwerklichen Verarbeitungsschritte der Wolle vom Schaf aus. Um 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr und 17 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche