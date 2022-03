Contribuez à la science avec vos appareils photos ! Parking du nouveau cimetière de Mériel Mériel Catégories d’évènement: Mériel

Val-d'Oise

Contribuez à la science avec vos appareils photos !

Parking du nouveau cimetière de Mériel, le samedi 25 juin à 14:30

De nombreux fruits et légumes ne tiennent qu’à l’incroyable rencontre entre leurs fleurs et des insectes : les pollinisateurs telles les abeilles souvent les plus connus ! Venez participer au programme de sciences participatives “Spipoll”, au cours duquel vous pourrez observer, photographier et identifier ces insectes indispensables à l’écosystème et à notre alimentation ! Apportez votre appareil photo. Venez participer au programme de sciences participatives “Spipoll”. Vous pourrez observer, photographier et identifier les pollinisateurs de ce milieu si spécifique. Parking du nouveau cimetière de Mériel Rue de l’Abbaye du Val, 95630 Mériel Mériel Val-d’Oise

2022-06-25T14:30:00 2022-06-25T16:30:00

