PEGGY SAOULE SHOW SITE DES LACS, 14 juillet 2023, Contrexéville.

Peggy Saoule est un groupe qui reprend les standards des années 50 à 70… de Elvis à Ray Charles, des Beatles aux Blue Brothers en passant par Stevie Wonder, Marvin Gaye, Rolling Stones, Chuck Berry, Beach Boys, Joe cocker, Little Richard, Franck Sinatra, Jacques Dutronc… et en profite pour vous faire swinguer, danser et chanter !. Tout public

Vendredi 2023-07-14 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-14 . 0 EUR.

SITE DES LACS

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est



Peggy Saoule is a group that covers standards from the 50s to the 70s… from Elvis to Ray Charles, from the Beatles to the Blue Brothers via Stevie Wonder, Marvin Gaye, Rolling Stones, Chuck Berry, Beach Boys, Joe cocker, Little Richard, Franck Sinatra, Jacques Dutronc… and takes advantage of it to make you swing, dance and sing!

Peggy Saoule es una banda que versiona estándares de los años 50 a los 70… de Elvis a Ray Charles, de los Beatles a los Blue Brothers, pasando por Stevie Wonder, Marvin Gaye, Rolling Stones, Chuck Berry, Beach Boys, Joe Cocker, Little Richard, Franck Sinatra, Jacques Dutronc… ¡y aprovecha para hacerte bailar, bailar y cantar!

Peggy Saoule ist eine Gruppe, die die Standards der 50er bis 70er Jahre covert… von Elvis bis Ray Charles, von den Beatles bis zu den Blue Brothers, über Stevie Wonder, Marvin Gaye, Rolling Stones, Chuck Berry, Beach Boys, Joe cocker, Little Richard, Franck Sinatra, Jacques Dutronc… und nutzt die Gelegenheit, um Sie zum Swingen, Tanzen und Singen zu bringen!

Mise à jour le 2023-04-14 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE