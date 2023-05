LES FESTI’FOLIES PAR TOUCHES « CABARET » Parc Thermal, 9 juin 2023, Contrexéville.

2e volet des Festi’Folies : Par Touches « Cabaret ».

Ce week-end est celui du spectacle vivant, des artistes de rues, et de la joie de vivre.

Vend. et sam. soir à partir de 20h30 : spectacle-cabaret

Sam. dès 15h : participez à un après-midi « Parc en fête » : un moment de partage et de bonne humeur (musiciens, jongleurs, équilibristes, cracheurs de feu…)

Petits et grands retrouveront leur âme d’enfants avec nos ateliers maquillage, balade à poney, structure gonflable, jeux en bois d’antan, animaux de la ferme…. Tout public

Vendredi 2023-06-09 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-09 . 0 EUR.

Parc Thermal

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est



2nd part of the Festi’Folies : Par Touches « Cabaret ».

This weekend is the one of live shows, street artists, and joie de vivre.

Fri. and Sat. evening from 8:30 pm: cabaret show

Sat. from 3 pm : take part in an afternoon « Park in celebration » : a moment of sharing and good mood (musicians, jugglers, balancing artists, fire-eaters?)

Young and old will find their childlike spirit with our face painting workshops, pony rides, inflatable structure, old-fashioned wooden games, farm animals?

2ª parte del Festi’Folies : Par Touches « Cabaret ».

Un fin de semana de espectáculos en directo, artistas callejeros y alegría de vivir.

Viernes y sábado por la noche a partir de las 20.30 h: espectáculo de cabaret

Sáb. a partir de las 15:00 h: participe en una tarde de « Parc en fête »: un momento de convivencia y buen humor (músicos, malabaristas, equilibristas, tragafuegos…)

Pequeños y mayores redescubrirán su espíritu infantil con nuestros talleres de maquillaje, paseos en poni, estructura hinchable, juegos antiguos de madera, animales de granja?

2. Teil der Festi’Folies : Par Touches « Cabaret ».

Dieses Wochenende ist das Wochenende des lebendigen Schauspiels, der Straßenkünstler und der Lebensfreude.

Fr. und Sa. abends ab 20.30 Uhr: Kabarett-Show

Sa. ab 15 Uhr: Nehmen Sie an einem Nachmittag « Parc en fête » teil: ein Moment des Teilens und der guten Laune (Musiker, Jongleure, Seiltänzer, Feuerschlucker?)

Groß und Klein können ihre Kinderseele wiederfinden: Schminken, Ponyreiten, Hüpfburg, Holzspiele aus alten Zeiten, Bauernhoftiere?

