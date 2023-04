BALADE ORNITHOLOGIQUE Parc Thermal, 4 juin 2023, Contrexéville.

Dans le cadre des RDV aux Jardins, le service Manifestations Vie Associative de la mairie vous convie à 9h30 dans le parc thermal, pour une balade ornithologique avec Michel Pierrat, de l’association Oiseaux Nature.

Point de rdv au kiosque à musique.. Tout public

Dimanche 2023-06-04 à 09:30:00 ; fin : 2023-06-04 . 0 EUR.

Parc Thermal

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est



Within the framework of the RDV in the Gardens, the service Events Associative Life of the city hall invites you at 9:30 am in the thermal park, for an ornithological stroll with Michel Pierrat, of the association Oiseaux Nature.

Meeting point at the bandstand.

En el marco del RDV aux Jardins, el departamento de Manifestations Vie Associative del ayuntamiento le invita a un paseo ornitológico con Michel Pierrat, de la asociación Oiseaux Nature, a las 9.30 h en el parque termal.

Punto de encuentro en el quiosco de música.

Im Rahmen der RDV aux Jardins lädt Sie die Abteilung Veranstaltungen Vereinsleben des Rathauses um 9:30 Uhr in den Kurpark zu einem ornithologischen Spaziergang mit Michel Pierrat von der Vereinigung Oiseaux Nature ein.

Treffpunkt ist der Musikpavillon.

Mise à jour le 2023-04-14 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE