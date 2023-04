SPECTACLE : FABLIAU VOUS CONTERAI… Parc Thermal, 4 juin 2023, Contrexéville.

Le spectacle « Fabliau vous conterai… » est convié à l’invitation du service Manifestations Vie Associative de la mairie, dans le cadre des RDV aux Jardins. Deux « jongleurs » du Moyen-Age vous raconteront d’authentiques fabliaux médiévaux mis en scène de manière vivante, rythmée et burlesque.

Une occasion aussi de découvrir divers instruments de musique : citole, vièle à archet, cornemuse, flûte, tambour…. Tout public

Dimanche 2023-06-04 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-04 . 0 EUR.

Parc Thermal

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est



The show « Fabliau vous conterai? » is invited by the service Manifestations Vie Associative of the city hall, within the framework of the RDV in the Gardens. Two « jugglers » of the Middle Ages will tell you authentic medieval fabliaux staged in a lively, rhythmic and burlesque way.

An opportunity to discover various musical instruments: citole, bowed fiddle, bagpipes, flute, drum?

El espectáculo « Fabliau vous conterai? » está invitado por el servicio Manifestations Vie Associative del ayuntamiento, en el marco del RDV aux Jardins. Dos « malabaristas » de la Edad Media le contarán auténticos fabliaux medievales escenificados de forma animada, rítmica y burlesca.

También es la ocasión de descubrir diversos instrumentos musicales: cítola, violín de arco, gaita, flauta, tambor?

Die Aufführung « Fabliau vous conterai? » findet auf Einladung der Abteilung für Veranstaltungen und Vereinsleben des Rathauses im Rahmen der RDV aux Jardins statt. Zwei « Gaukler » aus dem Mittelalter werden Ihnen authentische mittelalterliche Fabeln erzählen, die auf lebendige, rhythmische und burleske Weise in Szene gesetzt werden.

Bei dieser Gelegenheit können Sie auch verschiedene Musikinstrumente kennenlernen: Zither, Bogengeige, Dudelsack, Flöte, Trommel?

