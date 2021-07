CONTRETEMPS | Cie Mister Fred Le Carré Blanc – Spectacle, 4 février 2022, Tinqueux.

CONTRETEMPS | Cie Mister Fred

Le Carré Blanc – Spectacle, le vendredi 4 février 2022 à 19:00

**Experte en spectacles burlesques, la compagnie rémoise Mister Fred remet les pendules à l’heure avec sa nouvelle création qui enchaîne dans des scènes muettes les gags visuels, la jonglerie et la magie.** C’est l’histoire de deux horlogers qui arrivent dans leur boutique avant l’ouverture. L’endroit a gardé tout son cachet. Les pendules, montres et balanciers font les tics et les tacs. Soudainement, la routine est bouleversée par d’étranges phénomènes mécaniques. Pourront-ils ouvrir à temps ? Dans ce monde brutalement déréglé où le temps va perdre toute sa logique, les compères vont faire preuve d’ingéniosité, mêlant adresse et instants magiques. Fred de Chadirac et Mickaël Letourneur mettent leurs talents de clown-jongleur et de clown-magicien au service d’un instant unique. _Conception et interprétation : Fred de Chadirac (comédien/jongleur) et Mickaël Letourneur (comédien/magicien) – Création lumière : Sébastien Hazebrouck – Régie son et lumière (en alternance) : Sébastien Hazebrouck et Nicolas Souply – Production et diffusion : Ambre Nélis – Accompagnements à la création : Espace Le Ludoval (Reims-51), La Fileuse (Reims-51), Le Carré Blanc (Tinqueux-51), La Machinerie (Homécourt-54) – Soutiens à la création : Conseil Départemental de la Marne, Ville de Reims_

5 à 13 €

Experte en spectacles burlesques, la compagnie rémoise Mr Fred remet les pendules à l’heure avec sa nouvelle création qui enchaîne dans des scènes muettes les gags visuels, la jonglerie et la magie.

Le Carré Blanc – Spectacle Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-04T19:00:00 2022-02-04T19:50:00