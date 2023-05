FÊTE DE LA SAINT JEAN Contres, 17 juin 2023, Saint-Cosme-en-Vairais.

Saint-Cosme-en-Vairais,Sarthe

Le comité des fêtes de Saint Cosme-en-Vairais vous propose de venir fêter la Saint Jean !.

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-18 . .

Contres Moulin de Contres

Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire



The festival committee of Saint Cosme-en-Vairais invites you to come and celebrate Saint John’s Day!

La comisión de fiestas de Saint Cosme-en-Vairais le invita a venir a celebrar la fiesta de San Juan

Das Festkomitee von Saint Cosme-en-Vairais lädt Sie zum Feiern des Johannistages ein!

Mise à jour le 2023-05-23 par eSPRIT Pays de la Loire