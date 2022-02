CONTREPOINTS – Exposition Hervé Lesieur et Denis Pondruel Centre d’Arts Plastiques et Visuels Lille Catégories d’évènement: Lille

» Ma première rencontre avec Denis Pondruel a eu lieu lors de l’exposition ‘Machin Machine’ à Brétigny-sur-orge en 1982, puis lors des expositions : ‘Machines sentimentales’ à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon en 1986 et ‘l’Homme Machine’ à la maison départementale de l’Innovation de Clermont-Ferrand. Des reflexions communes sur les relations entre l’Homme, la machine et le théâtre nous habitaients déjà. Il y a quelques années, nous nous sommes retrouvés à l’occasion de l’exposition organisée dans le cadre de la fête de l’eau à Wattwiller, nous avons renoué une relation d’amitié. Aujourd’hui, chacun de nous a suivi son cheminement de pensée, nos recherches ont pris de nouvelles formes au travers de nouveaux gestes, instruments et matériaux. Malgré nos parcours singuliers, des liens étroits persistent au travers des questions posées par nos oeuvres. Si, à priori, leur aspect formel semble éloigné, la problématique qui les sous-tend reste familière : le corps métaphore de la pensée, la persistance des mythes ou des récits fondateurs dans notre lecture du monde. Nos intérêts artistiques se développent en contrepoint les uns des autres comme des variations simultanées qui dialoguent et se répondent. » Hervé Lesieur

