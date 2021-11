“CONTREPOINT” DE BRUNO MORINEAU Le Mans, 12 novembre 2021, Le Mans.

“CONTREPOINT” DE BRUNO MORINEAU Rue des Fossés Saint-Pierre Collégiale Saint-Pierre-la-Cour Le Mans

2021-11-12 13:00:00 – 2021-12-19 17:30:00 Rue des Fossés Saint-Pierre Collégiale Saint-Pierre-la-Cour

Le Mans 72000

“Contrepoint”, une exposition de Bruno Morineau, peintre-sculpteur. SCULPTURE : Les mouvements art surface et art minimal ont marqué mes années d’études. L’apprentissage du japonais est donc du signe aussi. Marcelin Pleynet, de mémoire, définissait la peinture comme une quantité de matières posées sur une surface donnée, dans un certain ordre assemblé. J’ajouterai : avec le temps… Loin de toute idée de style, de touche ou de composition, partant du signe premier le point, mon geste créatif se résume à tracer un point et à lâcher une goutte de peinture vers cette cible. Peinture performance où le dripping est répété des milliers de fois. Dans les dernières séries, terre de sienne, travail en négatif, le regard ne se porte plus sur les gouttes elles-mêmes mais sur le vide créé entre elles.

PEINTURE : De longues années passées dans le bâtiment m’ont amené à revisiter deux techniques traditionnelles ; le torchi et la taille de pierre. Avant de devenir bronze, les cervidés ont été réalisés au torchi. La pierre de la région gré roussard est traitée en taille direct. Les empilements, silhouettes sont autant d’échantillons des différentes duretés de pierres. Les torchis de ciment sont un hommage à Alberto Giacometti.

