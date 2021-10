Contremarches en marbre noir de Belgique, et autres nouvelles Villa Cavrois, 5 octobre 2021, Croix.

Contremarches en marbre noir de Belgique, et autres nouvelles

du mardi 5 octobre au dimanche 21 novembre à Villa Cavrois

Promenade littéraire et sonore —————————— Écrit et mis en scène par **l’auteur et plasticien Gregory Buchert**, et interprété par **le réalisateur et scénariste Bruno Podalydès**, cet essai poétique et buissonnier met en scène un hypothétique conférencier traversant les espaces vacants de la villa tout en se laissant aller à **diverses réflexions sur l’architecture, le tissage des toiles d’araignée ou le temps qui passe**. La voix du narrateur au creux de l’oreille, les visiteurs sont invités à flâner où bon leur semble et, plus encore, à observer le bâtiment et ses possibles fantômes. Cette œuvre sonore et littéraire peut être envisagée comme **la voix off d’un film sans images**, si ce n’est celles – mentales – que se fabriquent les visiteurs. Une coproduction du Centre des monuments nationaux et du Fresnoy – Studio national des arts contemporains. Cette création bénéficie du soutien de la banque Neuflize OBC, de la Maison Méert et de la brasserie Cambier. Informations pratiques ———————- * **Du mardi 5 octobre au dimanche 21 novembre** * **Durée : 18 minutes** Promenade proposée sans surcoût dans la limite des dispositifs sonores disponibles.

Promenade proposée sans surcoût dans la limite de la disponibilité des dispositifs sonores

L’écrivain et plasticien Gregory Buchert vous propose de redécouvrir la villa Cavrois à travers une promenade littéraire et sonore lue par l’acteur Bruno Podalydès

Villa Cavrois 60, avenue du Président John Fitzgerald Kennedy, Croix Croix Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-05T10:00:00 2021-10-05T18:00:00;2021-10-06T10:00:00 2021-10-06T18:00:00;2021-10-07T10:00:00 2021-10-07T18:00:00;2021-10-08T10:00:00 2021-10-08T18:00:00;2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T18:00:00;2021-10-10T10:00:00 2021-10-10T18:00:00;2021-10-12T10:00:00 2021-10-12T18:00:00;2021-10-13T10:00:00 2021-10-13T18:00:00;2021-10-14T10:00:00 2021-10-14T18:00:00;2021-10-15T10:00:00 2021-10-15T18:00:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T18:00:00;2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T18:00:00;2021-10-19T10:00:00 2021-10-19T18:00:00;2021-10-20T10:00:00 2021-10-20T18:00:00;2021-10-21T10:00:00 2021-10-21T18:00:00;2021-10-22T10:00:00 2021-10-22T18:00:00;2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T18:00:00;2021-10-24T10:00:00 2021-10-24T18:00:00;2021-10-26T10:00:00 2021-10-26T18:00:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T18:00:00;2021-10-28T10:00:00 2021-10-28T18:00:00;2021-10-29T10:00:00 2021-10-29T18:00:00;2021-10-30T10:00:00 2021-10-30T18:00:00;2021-10-31T10:00:00 2021-10-31T18:00:00;2021-11-02T10:00:00 2021-11-02T18:00:00;2021-11-03T10:00:00 2021-11-03T18:00:00;2021-11-04T10:00:00 2021-11-04T18:00:00;2021-11-05T10:00:00 2021-11-05T18:00:00;2021-11-06T10:00:00 2021-11-06T18:00:00;2021-11-07T10:00:00 2021-11-07T18:00:00;2021-11-09T10:00:00 2021-11-09T18:00:00;2021-11-10T10:00:00 2021-11-10T18:00:00;2021-11-11T10:00:00 2021-11-11T18:00:00;2021-11-12T10:00:00 2021-11-12T18:00:00;2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T18:00:00;2021-11-14T10:00:00 2021-11-14T18:00:00;2021-11-16T10:00:00 2021-11-16T18:00:00;2021-11-17T10:00:00 2021-11-17T18:00:00;2021-11-18T10:00:00 2021-11-18T18:00:00;2021-11-19T10:00:00 2021-11-19T18:00:00;2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T18:00:00;2021-11-21T10:00:00 2021-11-21T18:00:00