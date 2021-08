Giromagny Giromagny Giromagny, Territoire de Belfort Contreforts Giromagny Giromagny Catégories d’évènement: Giromagny

Territoire de Belfort

Contreforts Giromagny, 28 août 2021, Giromagny. Contreforts 2021-08-28 15:00:00 – 2021-08-29 06:00:00

Giromagny Territoire-de-Belfort EUR 25 30 Qu’est-ce que Contreforts festival ?

?? Un festival de musiques électroniques

? Un festival engagé privilégiant le circuit-court (bières & burgers locaux)

?? Des collectifs d’artistes régionaux et internationaux

? Minimal house & house la journée

?? Techno & Hard techno la nuit

?? La mise en avant du Fort Dorsner asso.contreforts@gmail.com https://linktr.ee/contreforts Qu’est-ce que Contreforts festival ?

dernière mise à jour : 2021-07-13

