Contreforts Festival Giromagny, 25 août 2023, Giromagny Giromagny.

Contreforts Festival

Chemin du Fort Fort Dorsner Giromagny Territoire de Belfort Fort Dorsner Chemin du Fort

2023-08-25 – 2023-08-26

Fort Dorsner Chemin du Fort

Giromagny

Territoire de Belfort

Giromagny

Promouvoir la culture des musiques électroniques :

Nous souhaitons que Contreforts devienne l’un des acteurs de l’expansion des musiques électroniques en y faisant la promotion de collectifs et labels locaux et internationaux. Cette année, le vendredi sera spécifiquement dédié à la house et à la minimal house, avec des artistes comme CMYK, Jeff The Fool, Philipp Boss ou encore Saverio. La techno sous toutes ses formes (dub techno, deep techno & hard techno) sera quant à elle mise à l’honneur le samedi avec notamment GEAN, MATRAKK, MORSURE ou encore MTRZ. Nous souhaitons que Contreforts devienne un espace où des artistes avec différentes origines et univers puissent se rencontrer.

Mettre en avant le patrimoine :

L’Est de la France est un lieu chargé d’histoire, en témoigne le nombre impressionnant de forts et châteaux que notre région comporte. Au cours des dernières années, l’Association du Fort Dorsner (AFD) a effectué un formidable travail d’entretien et de rénovation du Fort Dorsner. L’un des objectifs de Contreforts est de faire rayonner ce travail. Une partie des recettes de l’événement sera ainsi reversée à l’AFD pour la rénovation de ce site classé Monument Historique. Après l’édition 2021, 1000€ ont directement été rétribués au Fort Dorsner, grâce aux artistes et à l’équipe de bénévoles en charge de l’organisation de cet événement qui se veut 100% associatif.

Mettre en valeur le local :

Contreforts est une belle occasion de mettre en avant notre terroir en faisant la promotion de nos producteurs locaux. Nos bières sont brassées dans un rayon de 30 km, et nos foodtrucks préparent leur nourriture exclusivement à partir de produits locaux. Nous mettons également en avant le travail de jeunes graphic designers, vidéastes et techniciens dans le cadre de nos événements.

asso.contreforts@gmail.com https://linktr.ee/contreforts

Fort Dorsner Chemin du Fort Giromagny

dernière mise à jour : 2023-01-11 par