CONTREFORME, Atelier de sculpture en terre et métal 31 mars – 2 avril CONTREFORME

Marcela Undurraga vous accueille dans l’atelier de céramique, modelage en terre, sculptures et objets du quotidien. Vous aurez aussi la possibilité de vous inscrire à des cessions de cours individuels ou en groupe.

Ulysse Lacoste vous fera visiter l’atetier métal où il crée des sculptures abstraites et géométriques, des mobiles et des oeuvres monumentales. Démonstrations et explications des techniques de fabrication.

CONTREFORME est le nom de ce lieu de création, exposition et vente au sein d’un atelier-boutique.

CONTREFORME 20 rue de Paris 21140 Semur en Auxois Semur-en-Auxois 21140 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T13:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

sculpture ceramique

ulacoste et mpundurraga