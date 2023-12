Contrefaçons 38Riv Jazz Club Paris, 22 janvier 2024, Paris.

Le lundi 22 janvier 2024

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 17 à 22€

Tarif sur place : 20 à 25€

Jazz moderne : compositions et arrangements

Contrefaçons : imiter de manière illicite une oeuvre ou un objet. Au Moyen-Âge désignait également l’apparence difforme et extraordinaire d’un animal.

Le quintet de jazz Contrefaçons propose une musique originale, qui s’inspire autant de la fantaisie et de l’inventivité de la musique classique, que de l’énergie et de la spontanéité des quintettes de jazz de Miles Davis, Dave Holland ou encore Wynton Marsalis.

Les compositions et les reprises du groupe trouvent leur originalité dans l’imitation et la transformation de la tradition, entre création et contrefaçon.

Vincent Le Bras : piano, compositions

Paolo Chatet : trompette

Pierre Thiot : saxophones

Esteban Bardet : contrebasse

Thomas Galvan : batterie

38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris

38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/

