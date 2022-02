Contredanses d’ Alsace et d’Ailleurs Salle Leclanché,Clermont-Ferrand (63)

Salle Leclanché, Clermont-Ferrand (63), le dimanche 20 mars à 09:30

**Musiciens, Danyele et Gilles sont aussi de superbes animateurs d’ateliers de danses. Riches d’un répertoire traditionnel alsacien, ils sont aussi créateurs de branles, contredanses, mixers, valses… Pour ce stage leur ensemble appelé « Au Gré des vents » nous proposera toute cette variété pour le plaisir de tous.** **Une pause goûter est prévue et à l’initiative de l’organisateur, chacun amène son propre mug** **Les tarifs varient en fonction de la date d’inscription, du statut (adhérent FAL ou non, étudiant, chômeur, date d’inscription…). Ces tarifs s’appliquent au weekend complet.** **Plus de renseignement auprès de la FAL : 04 73 14 79 16 www.culturefal63.org** *source : événement [Contredanses d’ Alsace et d’Ailleurs](https://agendatrad.org/e/31754) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

de 17 € à 43 €

organisé par Commission danses FAL 63 Salle Leclanché,Clermont-Ferrand (63) 9, Rue Louise Michel Salle Leclanché, 63100 Clermont-Ferrand, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T09:30:00 2022-03-20T12:30:00

Détails Autres Lieu Salle Leclanché,Clermont-Ferrand (63) Adresse 9, Rue Louise Michel Salle Leclanché, 63100 Clermont-Ferrand, France lieuville Salle Leclanché,Clermont-Ferrand (63)

