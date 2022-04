Contrechamps – Saint-Pétersbourg #1 Alhambra Genève Catégorie d’évènement: Genève

Contrechamps – Saint-Pétersbourg #1 Alhambra, 22 mai 2022, Genève. Contrechamps – Saint-Pétersbourg #1

Alhambra, le dimanche 22 mai à 18:30

Contrechamps – Saint-Pétersbourg #1 Programme Ce programme, initialement prévu dans le cadre du Festival ReMusik 2022, le 23 mai au Théâtre Mariinsky à Saint-Pétersbourg aura lieu, à l’Alhambra le dimanche 22 mai à 19h. Alexander KHUBEEV Nouvelle œuvre (Création), commande de Contrechamps pour trombone et ensemble Ezko KIKOUTCHI Stehen sur un poème de Nuria Manzur pour soprano et ensemble Francesca VERUNELLI Cinemaolio pour ensemble instrumental Dimitri KOURLIANDSKI Nouvelle œuvre (Création) pour trombone et ensemble Distribution : Lucy Leguay, direction musicale Hélène Walter, soprano Stephen Menotti, trombone Ensemble ContrechampsSaint-Pétersbourg #1 Portes : 18h30 Concerts : 19h00 Fin : 22h00 environ

De CHF 5.- à CHF 20.-

Contrechamps présente : Saint-Pétersbourg #1- concert à l’Alhambra le 22 mai 2022 Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T18:30:00 2022-05-22T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Alhambra Adresse Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Ville Genève lieuville Alhambra Genève

Alhambra Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

Contrechamps – Saint-Pétersbourg #1 Alhambra 2022-05-22 was last modified: by Contrechamps – Saint-Pétersbourg #1 Alhambra Alhambra 22 mai 2022 Alhambra Genève genève

Genève