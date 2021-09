Athis-Mons Maison de Banlieue et de l'Architecture Athis-Mons, Essonne Contrechamp Maison de Banlieue et de l’Architecture Athis-Mons Catégories d’évènement: Athis-Mons

Maison de Banlieue et de l'Architecture, le samedi 11 septembre

Contrechamp, Aymeric Vercier Installation hors les murs Inauguration le samedi 11 septembre à 17h Le designer-plasticien Aymeric Vercier propose un dispositif esthétique et fonctionnel, à la fois sculpture, mobilier éphémère et potager suspendu. Ce module de bois accueille la culture de plantes comestibles sur le parvis de la Maison de Banlieue et de l’Architecture, en écho à l’exposition À table la banlieue !… Activé lors d’ateliers et d’échanges, il croise les questions d’agriculture urbaine, d’autonomie alimentaire et de design responsable. Il invite également les passants à s’asseoir pour faire une halte, prendre une respiration et renouveler leur regard sur un environnement familier.

Inauguration de l'installation Contrechamp d'Aymeric Vercier Maison de Banlieue et de l'Architecture 41 rue Geneviève Anthonioz-de Gaulle 91200 Athis-Mons

2021-09-11T17:00:00 2021-09-11T19:00:00

