CONTREBRASSENS THEATRE DE PASSY – PARIS Paris, lundi 12 février 2024.

Pauline Dupuy nous fait redécouvrir Brassens dans des histoires choisies autour de la femme et de l’amour…Brassens au féminin. Contrebassiste et chanteuse, Pauline Dupuy nous fait redécouvrir Brassens sous un éclairage neuf. Sa voix claire s’élève pour interpréter avec tendresse, respect et malice une sélection de chansons choisies autour du thème des femmes et de l’amour… Blotti tout contre elle, l’étonnant Michael Wookey, so british avec son banjo, ses petits claviers et autres bidouilles. Contrebrassens révèle la saveur musicale des mélodies et la profondeur des textes.Concert — Durée 1h15

Tarif : 16.00 – 27.50 euros.

Début : 2024-02-12 à 21:00

THEATRE DE PASSY – PARIS 95, RUE DE PASSY 75016 Paris 75