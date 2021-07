Paris Sunset & Sunside Paris Contrebrassens “Hommage à Georges BRASSENS” Sunset & Sunside Paris Catégorie d’évènement: Paris

Contrebrassens “Hommage à Georges BRASSENS” Sunset & Sunside, 13 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 13 octobre 2021

de 20h à 22h

payant

Pauline Dupuy nous fait redécouvrir Brassens sous un éclairage neuf. Révélant la saveur musicale de ses mélodies et la profondeur de ses textes, elle nous promène dans des histoires choisies autour de la femme… Après avoir roulé sa bosse seule avec sa contrebasse, la chanteuse s’entoure à présent de complices invités à se serrer avec elle tout contre Brassens. L’univers fantasque et surprenant de Michael Wookey se marie avec merveille et justesse à la douceur et la sobriété de la contrebassiste. Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)

Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/10/artiste/3835/7600/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ http://twitter.com/SunsetSunside Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-10-13T20:00:00+02:00_2021-10-13T22:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Sunset & Sunside Adresse 60 Rue des Lombards Ville Paris lieuville Sunset & Sunside Paris