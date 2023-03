Contrebrassens THEATRE TRIANON, 11 mai 2023, BORDEAUX.

Contrebrassens THEATRE TRIANON. Un spectacle à la date du 2023-05-11 à 20:30. Tarif : 26.0 euros.

PLACEMENT AU GUICHET CONTREBRASSENS Avec humour et légèreté, tendresse et malice, Pauline Dupuy célèbre Georges Brassens en mettant à l’honneur les femmes libres et les femmes de caractère. Nous vous proposons de venir découvrir ces femmes sauvages, libres, chameaux ou jolies fleurs jeudi 11 mai au Théâtre Trianon. Pauline Dupuy: chant, contrebasse. Michael Wookey: banjo, piano toy, chœurs. La presse en parle… « En spectacle subtil, élégant et cocasse. Une pépite musicale » Le Figaro « Brassens par une femme? Georges en aurait fait une chanson » TTT dans Télérama « Un pari audacieux relevé haut la main par une artiste étonnante (…) la surprise est magistrale » Rue du Théâtre

THEATRE TRIANON BORDEAUX 6 rue Franklin 33000

