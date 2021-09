MAGNY-LES-HX Maison de l'environnement,des sciences et du développement durable MAGNY-LES-HX Contrebrassens à l’ombre du Coeur Maison de l’environnement,des sciences et du développement durable MAGNY-LES-HX Catégorie d’évènement: MAGNY-LES-HX

Pauline Dupuy nous fait redécouvrir Brassens sous un éclairage neuf. Révélant la saveur musicale de ses mélodies et la profondeur de ses textes, elle nous promène dans des histoires choisies autour de la femme… Après avoir roulé sa bosse seule avec sa contrebasse, la chanteuse s’entoure à présent de complices invités à se serrer avec elle tout contre Brassens. L’univers fantasque et surprenant de Michael Wookey, la délicieuse fantaisie des cuivres Art Deko se marient avec merveille et justesse à la douceur et la sobriété de la contrebassiste. Pour les flâneurs du mardi, les amoureux des textes de Brassens, ce spectacle intergénérationnel s’adresse à vous… n’hésitez pas à pousser la porte de la Maison de l’environnement… Vous aurez la chance de partager ce spectacle avec les élèves de Magny-les-Hameaux ! Pauline Dupuy : voix, contrebasse – Michael Wookey : guitare, toy piano, piano – Baptiste Sarat : bugle – Franck Boyron : trombone Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 4,00€

Chanson Pauline Dupuy est devenue l’une des plus grandes interprètes de Brassens. Avec son groupe Contrebrassens, elle célèbre le chanteur compositeur en met à l’honneur les femmes de caractère. Maison de l’environnement,des sciences et du développement durable 6 Rue Haroun Tazieff MAGNY-LES-HX

