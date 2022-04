Contre-visualités Marseille 1er Arrondissement, 27 avril 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Contre-visualités Aix-Marseille Université Faculté des Sciences Saint-Charles 3 Place Victor Hugo Marseille 1er Arrondissement

2022-04-27 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-13 18:00:00 18:00:00 Aix-Marseille Université Faculté des Sciences Saint-Charles 3 Place Victor Hugo

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 1er Arrondissement

Exposition, galerie de Turbulence

Commissariat : Julie Martin



Taysir Batniji, Matthieu Boucherit, Forensic Architecture, Thierry Fournier, Antoine Hoffmann, Stefan Kruse, Louise Moulin / Plein le dos, Estefanía Peñafiel Loaiza, Sara Sadik



En collaboration avec le FRAC Provence-Alpes-Côtes d’Azur.



Nicholas Mirzoeff, théoricien des cultures visuelles, a recours au terme de visualité pour désigner les mécanismes de pouvoir qui se nouent autour du visible. Il emprunte le concept aux écrits du théoricien militaire Carl von Clausewitz qui retrace, en 1832, comment le champ de bataille devenu trop étendu, la visualisation devint le privilège du commandement, de celui qui très concrètement situé en hauteur dominait visuellement la situation. Thomas Carlyle élargit en 1840 ce principe à toutes les configurations où la visualité devient une tactique de contrôle. Loin de déplorer cet état de fait, l’historien réactionnaire célèbre l’impossibilité des masses à accéder à une vision collective et à leur propre gouvernementalité. Pour Mirzoeff qui défend un positionnement idéologique opposé, ce système prend racines dans les plantations esclavagistes et culmine aujourd’hui dans les complexes militaro-industriels de surveillance.



La visualité peut toutefois être neutralisée par une « contre-visualité », dit Mirzoeff, un « droit de regard » qui oppose à l’autorité de la visualité, une autonomie. Cette riposte peut prendre des formes multiples : militantes, pédagogiques ou encore artistiques.



Certains artistes contemporains proposent des projets et des formes qui semblent relever d’une contre-visualité. Il paraît possible de distinguer plusieurs démarches. Certains artistes rendent perceptibles des phénomènes dissimulés ou tenus éloignés du regard. Estefanía Peñafiel Loaiza, Stefan Kruse et Matthieu Boucherit s’intéressent à l’imagerie produite autour des flux migratoires. Le collectif Forensic Architecture et Thierry Fournier entreprennent de rendre perceptibles les violences policières. Quant à Taysir Batnij, il donne à voir différentes facettes de la guerre, invisibles de prime abord. D’autres artistes proposent une représentation du collectif qui outrepasse les formes visuelles hégémoniques qu’il s’agisse de Louise Moulin à l’origine du bulletin Plein Le dos, d’Antoine Hoffmann qui propose de chorégraphier une manifestation du Black Bloc ou encore de Sara Sadik qui imagine une émission fictionnelle avec de jeunes participant.es d’un quartier populaire.



Il s’agit d’explorer dans cette exposition la façon dont ces artistes renégocient des tactiques qui peuvent relever d’un jeu d’opposition entre visible et invisible, de l’enquête, de l’organisation collective et de la participation au sein d’un contexte médiatique complexe. En effet, si le web et les outils de communication récents engendrent une nouvelle et intense forme de surveillance et réactivent le capitalisme néo-libéral, ils autorisent aussi une prise de parole des subalternes qui bouleverse l’articulation des discours antagonistes et produit des interférences au sein de l’opinion publique.

