Contre-temps – Anteseize Brest, 24 octobre 2021, Brest.

Contre-temps – Anteseize 2021-10-24 14:30:00 – 2021-10-24 17:00:00 Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou

Brest Finistère

Avec la participation d’étudiant.e.s, de détenues de la Maison d’arrêt de Brest et de passionné.e.s de danse

Ce projet s’inscrit dans une démarche sociale et culturelle en direction de femmes placées sous main de justice pour favoriser une reconstruction et une réinsertion individuelle dans la société. La volonté de cette démarche est de revaloriser le Féminin, au travers de l’expression créative individuelle, grâce à la transmission chorégraphique du duo Antes.

Il reçoit le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne et du Ministère de la Justice – SPIP du Finistère, et est coordonné par la ligue de l’enseignement du Finistère dans le cadre du programme régional Culture / Justice.

Sur réservation

+33 2 98 33 55 90 https://mac-orlan.brest.fr/la-programmation/tous-les-spectacles/agenda-detail-3094/contretemps-deuxieme-edition-anteseize-1182992.html

