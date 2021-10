Contre-temps – 24 heures d’Interstices Brest, 23 octobre 2021, Brest.

Contre-temps – 24 heures d’Interstices 2021-10-23 00:00:00 – 2021-10-24 00:00:00 Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte

Brest Finistère Brest Finistère Bretagne

Le collectif des Aktionist.e.s Brestois présente 24h d’Interstices à Recouvrance.

Le 23 octobre, de minuit à minuit, le quartier de Recouvrance va connaître une éclosion d’expériences artistiques, poétiques et pluridisciplinaires.

Le public part à la découverte de l’émergence locale et à la rencontre de sa ville en ébullition culturelle muni de sa cartographie 24 heures d’Interstices.

Le quartier devient un terrain d’exploration et de jeu, où la diversité de la création artistique brestoise est mise en avant et en scène à l’échelle de la ville avec et pour ses habitants

Entrée libre dans la limite des places disponibles pour les espaces fermés.

Sur réservation (02 98 33 55 90 ou www.mac-orlan.brest.fr)

+33 2 98 33 55 90 https://mac-orlan.brest.fr/la-programmation/tous-les-spectacles/agenda-detail-3094/contretemps-deuxieme-edition-24-heures-d-interstices-1182990.html

