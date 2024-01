CONTRE-SOIRÉE SAINT VALENTIN Montpellier, mercredi 14 février 2024.

CONTRE-SOIRÉE SAINT VALENTIN Montpellier Hérault

Vous avez prévu une Saint Valentin en mode « célibataire » ? Et si vous vous offriez une soirée originale et créative?

Rejoignez-nous pour un atelier de création de parfum avec Nez’bulleuse, parfumeur-créateur, le mercredi 14 février au 21 cours Gambetta à Montpellier.

Un lieu chaleureux, une multitude de senteurs , de la bonne humeur et de la créativité….faites confiance en votre nez et repartez avec votre propre eau de parfum!

Informations et réservation par mail info.nezbulleuse@yahoo.com EUR.

21 Cours Gambetta

Montpellier 34000 Hérault Occitanie info.nezbulleuse@yahoo.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 18:30:00

fin : 2024-02-14 20:30:00



