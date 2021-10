Paris L'Alimentation Générale île de France, Paris CONTRE SOIREE + LE GOUT ACIDE DES CONSERVATEURS L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 27 octobre 2021

de 20h à 23h

gratuit

Live / 20h30 / Entrée gratuite LINE-UP – Contre Soirée Un peu d’EBM, de punk, de black metal, aussi un peu de goth, de noise, et beaucoup de gros kicks. Entre danse et torture, Contre Soirée exorcise ses démons sur scène. – Le Goût Acide des Conservateurs (Evreux) Une vague froide Normande qui confectionne en duo une synthwave lancinante, glacée intemporelle et dystopique. L’ensemble aurait pu servir de bande-son d’un film de propagande soviétique sur le voyage de Youri Gargarine à bord du Vostok 1. Un bel album chez les délicieux ERR Rec sorti l’an dernier. Concerts -> Rock L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

