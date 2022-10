Contre Sens – PQMV x Twerkistan

2022-10-22 23:00:00 23:00:00 – 2022-10-22 EUR 8 12 PQMV et le Twerkistan s’associent le temps d’une soirée autour d’une passion commune : celle des pneus qui crissent, des moteurs qui ronronnent, et des roues arrières. 6h de son 100% Twerkistan, une scéno pleine de fourches et de gommes, c’est la promesse qu’on vous fait le 22 octobre prochain au Cabaret Aléatoire. CONTRE SENS, c’est l’événement artistique consacré à la culture moto, du 22 octobre au 6 novembre, proposé Pour Que Marseille Vive. Exposition collective créée avec le Hangar Belle de Mai, soirée au Cabaret Aléatoire avec le Twerkistan, CONTRE SENS met à l’honneur les pratiques contemporaines des deux-roues, depuis les bikers des grands espaces jusqu’aux rodéos urbains.



ARTISTES

Twerkistan avec Habba Babba / Pakdjeen / Carlala / Kermitta

Twerkistan avec Habba Babba / Pakdjeen / Carlala / Kermitta

Bacchanalia Sound System avec Bleuhagra / Yaba

