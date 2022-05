CONTRE-NATURE Montpellier, 21 mai 2022, Montpellier.

CONTRE-NATURE Montpellier

2022-05-21 – 2022-09-04

Montpellier Hérault

Ne manquez pas la nouvelle exposition “Contre-Nature” à la Panacée Moco du 21 mai au 04 septembre 2022 !

Contre-Nature est une exposition peuplée de monstres, de formes insolentes et hybrides : ces créatures grotesques, d’émaux et de terres, forment un monde luxuriant, originel, mystérieux, inquiétant ou hallucinatoire.

La nature est artifice et l’artifice se fait nature pour décatégoriser les échelles et valeurs, renverser perceptions et poncifs sur la sculpture et la tradition céramique. Les œuvres rassemblées traitent moins de céramique en tant que folklore que de modelage et d’alchimie comme techniques et magies.

L’eau, la terre et le feu en sont les composants essentiels, inégalables de ces mondes nouveaux : « on appelle contre-nature ce qui est contre la coutume. » (Montaigne).

+33 4 34 88 79 79 https://www.moco.art/fr/exposition/contre-nature

Montpellier

