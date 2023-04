Contre le pire Théâtre Darius Milhaud Paris Catégories d’Évènement: île de France

Contre le pire Théâtre Darius Milhaud, 19 avril 2023, Paris. Du mardi 09 mai 2023 au mardi 30 mai 2023 :

mardi

de 21h00 à 22h10

.Tout public. A partir de 12 ans. gratuit sous condition Tarif plein : 18€ Tarif habitants du 19ème & séniors (dès 60 ans) : 14€* Tarif réduit : 12€* (demandeurs d’emploi, minimas sociaux, Carte handicap, intermittents du spectacle, étudiant, moins de 26 ans, partenaires, groupe min 10 personnes & CE) *Réduction valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre Ils étaient sûrs d’eux ; le manuel était pourtant précis et complet. Mais c’était sans compter l’arrivée de Maman ! Où serez-vous à 30 ans ? Qui serez-vous à 40 ans ? Qu’aurez-vous accompli à 50 ans ? Hugues et Jeanne, eux, le savent très précisément. Tout est dans le manuel de procédure : guide essentiel pour quiconque aspire à la réussite et à l’excellence. Du geste le plus anodin à leur projet de vie, tout est parfaitement optimisé et minutieusement décomposé en étapes à suivre. Et pourtant, un simple imprévu, la visite de la mère de Jeanne, fera dangereusement vaciller la sécurité qu’offre le manuel et dérailler leur vie scrupuleusement planifiée… Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris Contact : 0142019226 https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.theatredariusmilhaud.fr/programme-des-spectacles/contre-le-pire/

TDM Contre le pire

