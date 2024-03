Contre Kems Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement, samedi 6 avril 2024.

Contre Kems Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Un spectacle compétitif sans pitié où le public découvre les stratégies et tactiques des improvisateurs.

À partir de 10 ans

Cie La Joie Improvistion



Dans ce spectacle, Tim va devoir faire faire des trucs à Nabla. Nabla va devoir faire faire d’autres trucs semblables mais différents à Tim. Nabla ne doit pas deviner ce que Tim veut que Nabla fasse.



Si Tim devine ce que Nabla veut que Tim fasse, Tim dira « Contre Kem’s ! » et inversement ! Un spectacle compétitif sans pitié où le public découvre les stratégies et tactiques des improvisateurs. 12.5 12.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 21:00:00

fin : 2024-04-06

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

