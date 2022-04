Contre-enquêtes, 26 avril 2022, .

Contre-enquêtes

2022-04-26 – 2022-04-28

D’après le roman Meursault, contre-enquête de Kamel Daoud Mise en scène Nicolas Stemann



Nicolas Stemann met en scène Contre-enquêtes, d’après le roman de Kamel Daoud, et c’est tout le dialogue qui lie L’Étranger de Camus à sa réécriture, Meursault, contre enquête, qui prend vie.

Deux hommes évoquent un meurtre ancien survenu sur une plage d’Alger, il y a plus de soixante-dix ans. À ces deux histoires faites de non-dits, celle de l’Algérien et celle du Français d’Algérie, Contre-enquêtes donne corps et voix. Ainsi, derrière cet homicide où la victime arabe est morte sans nom, il y a la rencontre de deux romans qui se joue.



Nicolas Stemann, directeur du Schauspielhaus de Zürich en Suisse, interpelle la société contemporaine sur des questions politiques ou sociales. Il n’adapte pas seulement le roman de Kamel Daoud, il en montre la brûlante et permanente actualité. Comme dans la tragédie grecque, le meurtre y prend un sens fondateur, interroge le rapport à l’autre, à la religion, envisage la relation Orient-Occident, et – à terme – la nature même du politique.

Nicolas Stemann met en scène Contre-enquêtes, d’après le roman de Kamel Daoud, et c’est tout le dialogue qui lie L’Étranger de Camus à sa réécriture, Meursault, contre enquête, qui prend vie.

https://www.theatre-lacriee.com/programmation/saison/contre-enquetes-22.html

D’après le roman Meursault, contre-enquête de Kamel Daoud Mise en scène Nicolas Stemann



Nicolas Stemann met en scène Contre-enquêtes, d’après le roman de Kamel Daoud, et c’est tout le dialogue qui lie L’Étranger de Camus à sa réécriture, Meursault, contre enquête, qui prend vie.

Deux hommes évoquent un meurtre ancien survenu sur une plage d’Alger, il y a plus de soixante-dix ans. À ces deux histoires faites de non-dits, celle de l’Algérien et celle du Français d’Algérie, Contre-enquêtes donne corps et voix. Ainsi, derrière cet homicide où la victime arabe est morte sans nom, il y a la rencontre de deux romans qui se joue.



Nicolas Stemann, directeur du Schauspielhaus de Zürich en Suisse, interpelle la société contemporaine sur des questions politiques ou sociales. Il n’adapte pas seulement le roman de Kamel Daoud, il en montre la brûlante et permanente actualité. Comme dans la tragédie grecque, le meurtre y prend un sens fondateur, interroge le rapport à l’autre, à la religion, envisage la relation Orient-Occident, et – à terme – la nature même du politique.

dernière mise à jour : 2022-01-14 par