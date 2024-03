Contrat de quartier La Chapelle-les-Sciers Aula de l’école Le-Sapay Plan-les-Ouates Genève, jeudi 21 mars 2024.

Contrat de quartier La Chapelle-les-Sciers Un outil participatif à destination des habitant.e.s du quartier des Sciers, du Trèfle-Blanc et des villas alentours. Jeudi 21 mars, 19h00 Aula de l’école Le-Sapay Plan-les-Ouates

Un contrat de quartier permet à toutes et tous de s’engager concrètement pour améliorer son quartier. Il s’agit d’un outil participatif qui permet aux habitantes et habitants de recevoir les moyens financiers et l’accompagnement nécessaire afin de concrétiser leurs idées. Le contrat de quartier vise à développer les liens sociaux entre les habitants en vue d’une meilleures qualité de vie. Il est constitué d’habitants bénévoles qui s’investissent pour le faire fonctionner.

Le Contrat de quartier la Chapelle-les Sciers est soutenu par les villes de Lancy et Plan-les-Ouates. Il est actuellement le seul contrat de quartier intercommunal de Suisse.

Nous vous invitons jeudi 21 mars à participer à la rencontre du Contrat de Quartier 2024, avec au programme :

19h00 : Accueil et échange avec les membres du Contrat de quartier

19h30 : Assemblée de quartier en présence de Mme Salima Moyard, conseillère administrative de Lancy, et M. Xavier Magnin, conseiller administratif de Plan-les-Ouates

Ensuite une verrée prolongera la soirée de manière conviviale

www.chapellesciers.ch

contratdequartier@chapellesciers.ch

022 706 16 86 — 022 884 69 60

Commune de Plan-les-Ouates