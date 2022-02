Contrapunto Marseille 1er Arrondissement, 26 février 2022, Marseille 1er Arrondissement.

8 12 Rencontre du jazz, du flamenco et des rythmes du Moyen-Orient, comme une amulette porte-bonheur, une étincelle de magie qui nous surprend et nous réjouit, Contrapunto part à la recherche du duende, du feu sacré commun à nos cultures jazz et flamenca.



Mathias Autexier, percussions, composition

La Fabia, zapateado, palmas, chorégraphie, co-direction artistique

Olivier Maurel, piano, composition, co-direction artistique

et invité(e)

