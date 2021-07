Contrapunto (jazz/flamenco/moyen-orient) – Ludmila Mercerón (Cuba) – Festival Les Printemps du monde Correns, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Correns.

Correns, le lundi 26 juillet à 19:00

[http://www.le-chantier.com](http://www.le-chantier.com)estik.net](http://www.le-chantier.festik.net)u flamenco & des rythmes du Moyen-Orient « Contrapunto » part à la recherche du duende, du feu sacré commun à nos cultures jazz et flamenca. C’est une ode à nos fulgurances et notre capacité d’envoûtement. Suivant les cycles de l’inspiration, traversant les états de stimulation, de conceptualisation, de lutte, de libération, d’achèvement et de célébration, la création « Contrapunto » part à la recherche de ces états extatiques communs à toutes les liturgies musicales. Dans la douceur et la légèreté, ou portant toute la lourdeur et l’intensité de la souffrance qui les a engendrés, l’expression jazz et flamenca se répondent, s’entendent, se provoquent et s’apprivoisent pour mieux s’ouvrir au monde. Ludmila Mercerón (Cuba) Trova cubaine et chants de femmes Issue d’une dynastie de musiciens cubains prestigieux de Santiago de Cuba, capitale des arts de l’Oriente, Ludmila Mercerón fut immergée dès l’enfance dans l’univers musical des chants de la Trova cubaine et dans la magie des chants de la Rumba. Ses collaborations avec des musiciens de renom jalonnent sa carrière en Amérique latine et en Europe. En 2016, elle fut nominée aux Grammy Awards Latinos, à New York, avec son album « Mas que un sentimiento ». La Trova, née au début du XXe siècle avec des chanteurs itinérants, fut par la suite servie par des maîtres-compositeurs (Sindo Garay, Manuel Corona, Alberto Villalon, Rosendo Ruiz, Miguel Matamoros, Maria Teresa Vera), évoluant de ballades romantiques en chansons protestataires d’inspiration folk. Soirée – 2 Concerts : Tarif unique : 20€ Réservation obligatoire sur www.le-chantier.festik.net Ouverture du site à 19:00. Buvette et petite restauration sur place (fermée pendant les concerts). D’autres lieux de restauration dans le village : la Paillote, Auberge de Correns, Alimentation Proxi, Boulangerie, Oustaou bio. Informations : www.le-chantier.com Billetterie : www.le-chantier.festik.net Téléphone : +33 (0)4 94 59 56 49

Lundi 26 juillet 20:30 ➔ Contrapunto – Rencontre jazz / flamenco /rythmes du Moyen-Orient 22:00 ➔ Ludmila Merceron – Trova cubaine et chants de femmes

