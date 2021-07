Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze Drôme, Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze « Contrafacta » – Festival Art et Foi Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze Catégories d’évènement: Drôme

Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze

« Contrafacta » – Festival Art et Foi Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze. « Contrafacta » – Festival Art et Foi 2021-07-22 – 2021-07-22

Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze Drôme Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze Chants sacrés ou chants profanes ? Par le Quatuor VOCABILIS epupepo@orange.fr +33 6 31 54 73 45 https://www.art-et-foi.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze Étiquettes évènement : Autres Lieu Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze Adresse Ville Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze lieuville 44.29978#5.378