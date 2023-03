Contrabandiers Place du village, 1 juillet 2023, Arreau Pyrénées 2 Vallées, CDT65 Arreau.

Contrabandiers

2023-07-01 – 2023-07-02

Première journée : D’Ainsa à Loudenvielle

Etape 1 Ainsa – Escalona : Trail de 17,3km et 780m de D+

Etape 2 Serveto – Bielsa : Etape de VTT de 26,5km et 1070m de D+

Etape 3 Barrosa – Piau : Trail de 18,5 km et 1275m de D+. Les coureurs traverseront la frontière pour terminer leur course en haut de la station de Piau-Engaly.

Une étape difficile avec une pente allant jusqu’à 30% mais avec de magnifiques paysages. Ils passeront aux abords du lac de Barroude et de celui de Badet.

Etape 4 Saint-Lary – Loudenvielle : étape de VTT de 25/30km et 1000m de D+

Deuxième journée : D’Arreau à Boltana

Etape 5 Arreau – Loudenvielle : étape de VTT de 25/30km et 1100m de D+

Etape 6 Pont de Prat – Virgen Blanca : Trail de 14 km et 1300m de D+. Avec un départ au bord de la Neste du Louron, cette étape de trail se fera majoritairement en suivant les cours d’eau jusqu’à Virgen Blanca.

Etape 7 Ceresa – San Juan : Etape de VTT de 24,5km et 850m de D+

Etape 8 Ainsa – Boltana : Trail de 14km et 600m de D+

Au total c’est 64km et 4000m de D+ de parcours pour les traileurs et 106km et 4000m de D+ pour les vététistes pour cette édition 2023.

Une course inédite et innovante qui relie les deux versants des Pyrénées d’Ainsa à Loudenvielle et d’Arreau à Boltana.

La course, les Contrebandiers, compte atteindre 150 participants avec au total 8 épreuves dans le week-end.

Les concurrents avaleront 170 kilomètres et 8000 mètres de dénivelés par équipe de 2 ou de 4. Un bon niveau sportif est requis. La convivialité est au rendez-vous comme lors de la première édition.

Pour cette deuxième édition, nous attendons des coureurs venant des quatre coins d’Espagne et de France. D’ores et déjà, certains participants ont déjà retenu la date pour traverser les Pyrénées et découvrir des endroits d’exception.

L’originalité de l’épreuve a conquis tous les participants lors de la première édition. Les moments festifs et conviviaux sont les ingrédients majeurs permettant aux concurrents de renforcer encore les liens entre les vallées d’Aure et du Louron et le Sobrarbe en Aragon.

info@contrebandiers.org https://contrebandiers.org/fr/

