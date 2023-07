FÊTE NATIONALE Contours Saint Charles Petite-Rosselle, 13 juillet 2023, Petite-Rosselle.

Petite-Rosselle,Moselle

organisés par la Ville de Petite Rosselle. Plus de renseignements en mairie au 03.87.85.27.10. Restauration et buvette sur place.. Tout public

Jeudi 2023-07-13 21:00:00 fin : 2023-07-13 . 0 EUR.

Contours Saint Charles Espace la Concorde

Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est



organized by the town of Petite Rosselle. Further information from the town hall on 03.87.85.27.10. Catering and refreshments on site.

organizado por la ciudad de Petite Rosselle. Más información en el ayuntamiento: 03.87.85.27.10. Servicio de comidas y refrescos in situ.

organisiert von der Stadt Petite Rosselle. Weitere Informationen im Rathaus unter 03.87.85.27.10. Essen und Trinken vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-07 par FORBACH TOURISME