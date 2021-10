Rouen Musée des Antiquités Rouen, Seine-Maritime “Contons” les Moutons Musée des Antiquités Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Un mouton, deux moutons, trois moutons…. La laine faisait la richesse de Rouen au Moyen-Âge. Après une découverte de l’enseigne de drapier du musée des Antiquités, vous réaliserez un mobile en famille.

4€, 5-11 ans ; réservation obligatoire

2021-11-03T10:00:00 2021-11-03T11:30:00

