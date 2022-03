CONT’O FOLIES 10EME EDITION – REDONDAINE Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault 5 EUR Cette année, la MJC lance la 10ème édition du festival du conte dont le thème, sélectionné en accord avec Gigi Bigot et Catherine Caillaud, est “La Terre est bleue comme une orange”. La conteuse Gigi Bigot vous entraine dans l’histoire d’un village où les enfants ne veulent pas se coucher le soir. Pour pallier à cela, Redondaine a un sac et à l’intérieur de ce denier, il y a des histoires qu’elle a rapportées du monde entier! À partir de 6 ans.

La conteuse Gigi Bigot vous entraine dans l'histoire d'un village où les enfants ne veulent pas se coucher le soir. Pour pallier à cela, Redondaine a un sac et à l'intérieur de ce denier, il y a des histoires qu'elle a rapportées du monde entier! À partir de 6 ans. Payant – Réservation conseillée par téléphone. infos@mjc-beziers.org +33 4 67 31 27 34

