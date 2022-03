CONT’O FOLIES 10EME EDITION – DANS L’OMBRE DE L’OMBRE SE CACHE LA MERVEILLE Béziers, 20 mai 2022, Béziers.

CONT’O FOLIES 10EME EDITION – DANS L’OMBRE DE L’OMBRE SE CACHE LA MERVEILLE Béziers

2022-05-20 18:30:00 – 2022-05-20

Béziers Hérault

2.5 EUR Cette année, la MJC lance la 10ème édition du festival du conte dont le thème, sélectionné en accord avec Gigi Bigot et Catherine Caillaud, est “La Terre est bleue comme une orange”.

Accompagné de Fred Vilain, Catherine Caillaud vous plonge dans un long rêve éveillé. Laissez vous bercer par l’oud pour écouter l’histoire des humbles qui changent le monde. Les contes merveilleux ouvrent portes et fenêtres sur des territoires inexplorés et nous touchent au plus profond des cœurs.

Dès 11 ans – Payant

infos@mjc-beziers.org +33 4 67 31 27 34

MJC

