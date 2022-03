CONT’O FOLIES 10EME EDITION – CONFERENCE – LE MANGER POUR COEUR Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault 8 EUR Cette année, la MJC lance la 10ème édition du festival du conte dont le thème, sélectionné en accord avec Gigi Bigot et Catherine Caillaud, est “La Terre est bleue comme une orange”. À quoi sert de raconter des histoires? Le poétique n’est-il qu’évasion du réel ou offre-t-il à celui qui parle une place pour être au monde? Peut-on témoigner avec un conte? Gigi Bigot répondra à ces questions en rendant compte de son parcours professionnel et de son travail au sein du mouvement ATD Quart Monde.

La conférence sera suivie d’un pause gourmande, et d’un solo de morceaux choisis au gré de ses spectacles.

